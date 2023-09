Salazar: “Bullrich es la mejor opción entre el caos que deja Massa y el salto al vacío de Milei”

“Con Mariano nos tocó gobernar dos ciudades de la provincia y lo pudimos hacer muy bien. Los cambios en Bella Vista y en Yerba Buena son notorios. Hemos mejorado la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy podemos salir a caminar tranquilos por nuestras ciudades. Hemos demostrado que no somos todos lo mismo. Recuerdo que muchos me decían que nunca iba a ser intendente, que no se podía vencer a la estructura. Hoy vengo a decirles a todos que sí pudimos ganar y ese es el desafío que tenemos en adelante. Tenemos que llevar a Patricia a la Presidencia y a Mariano a la Cámara de Diputados”, pidió Salazar.