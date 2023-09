Carlos Arnedo: "Hay que mutar a un sistema que subsidie al pasajero, no a las empresas de colectivos"

La inversión en el transporte

Ante ese escenario, Arnedo planteó destinar los subsidios a los pasajeros. "Tenemos que mutar a un sistema que subsidie al pasajero, no a las empresas. Está claro que los empresarios no saben, no pueden, o no quieren invertir en un mejor servicio; además el conflicto con los trabajadores del sector es constante". Y agregó: "tenemos que pensar en un sistema como el 'boleto universitario gratuito' que subsidia a estudiantes universitarios e implementar ese sistema para subsidiar el pasaje de usuarios que no tengan los medios para solventarlo. Va a ser un método, sin dudas, más justo", insistió.