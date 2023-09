Massa apuesta a la energía para captar votos

Las palabras pronunciadas por Sergio Massa en el nodo logístico de la ciudad salteña guardaron correlato con los dichos del gobernador local porque además de destacar la importancia que revisten los convenios firmados para cada una de las jurisdicciones, el candidato presidencial destacó la importancia de “construir” en unidad, sin importar las banderías partidarias. “Yo quiero agradecer este gesto enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina, desde acá, desde General Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”, expresó el dirigente peronista. Y remarcó: “Le pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política pero quiero dejar un compromiso, si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno porque voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque Argentina somos todos”. Además de destacar las inversiones que viene registrando la zona en materia minera y remarcar que aquello que “todo eso que el mundo mira de la Argentina está en el norte argentino”, Massa hizo hincapié en la importancia de darle valor a los procesos productivos para “que este recurso se transforme en riqueza y mejor calidad de vida para nuestra gente”. “Sé que la industrialización depende de que tengamos normas que hagan posible que esos recursos minerales los podamos industrializar. Sé que además de la desventaja logística, del costo logístico que muchas veces se enfrentan y que con obras como esta vamos a poder compensar y de alguna manera darles mayor competitividad a nuestras economías. Pero también sé que cuando tenemos instrumentos desde el punto de vista impositivo que resuelven esas asimetrías, las inversiones para generar trabajo para el norte argentino van a llegar mucho más fácil. Por eso, queridos gobernadores, vamos a reinstalar el Decreto 814 para el norte argentino para que tengan la posibilidad de poder llevar adelante sus recursos naturales y en la industrialización de las economías regionales”, prometió.