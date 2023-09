Urge cubrir las vacantes en el Poder Judicial

El Poder Judicial es la base fundamental de los derechos en cualquier país. Es la institución a la que recurren los ciudadanos en busca de la reparación ante la vulneración de equidades y su conformación es crucial para que el tan mentado servicio de justicia no se resienta. Justamente la ampliación de derechos y las nuevas modalidades delictivas obligan a la judicatura a modernizar sus sistemas y códigos para estar preparados para enfrentar esos nuevos desafíos con los que conviven los ciudadanos. Tener un Poder Judicial fuerte y preparado es una forma de proteger las garantías sobre las que se asienta nuestra Constitución.

El crecimiento demográfico de Tucumán ha derivado en un aumento también de la litigiosidad. Es por eso que muchos juzgados, como en los sensibles fueros penales y de familia, están desbordados. Y en el Poder Judicial deben lidiar además con un problema que no pueden resolver directamente: el de las vacantes. Según un informe publicado por LA GACETA hace pocas semanas, hay más de 100 cargos de magistrados sin cubrir en la provincia. El problema es que desde hace casi un año el gobernador de la provincia Juan Manzur no nombra nuevos jueces, a pesar de que actualmente hay 30 ternas a su disposición, según la página del ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. La cercanía de la renovación de autoridades provinciales hace suponer que no habrá nombramientos al menos hasta que Osvaldo Jaldo se haga cargo de la gobernación y pueda analizar cada uno de los nombres que tiene propuestos. La última vez que se dio una jura de jueces en Tucumán fue el 3 de noviembre del año pasado, cuando asumieron 10 magistrados. Y la última vez que la Legislatura trató pliegos fue el 26 de octubre del año pasado. Fueron las dos últimas fechas relacionadas con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Valga la salvedad de que el gobernador no tiene plazos legales para cubrir vacantes, pero el hecho de que se acumulen y no se nombren nuevos magistrados incide directamente con el servicio de Justicia. ¿Cómo es el proceso? Una vez que se produce la vacante, el CAM llama a concurso y se fija la fecha del llamado a inscripción, que es un proceso virtual. Luego se elabora el listado de inscriptos y se sortea el jurado, de los cuáles, un integrante debe ser de fuera de la provincia. El examen consta de dos casos que deben ser resueltos por el postulante y es anónimo, sólo está identificado por un código de barras. Los jurados no saben a quién corrigen. El examen debe ser aprobado como mínimo con 27 puntos, y de allí se pasa a la entrega de antecedentes personales (currículum). Entre ambos pasos (examen y antecedentes) se deben alcanzar como mínimo 54 puntos. Con el resultado se elaboran orden de méritos. De allí se pasa a la entrevista. Luego se elevan las ternas al Poder Ejecutivo, el gobernador elige un nombre y lo envía a la Legislatura, donde finalmente se hace el nombramiento.

Así como a nivel nacional también hay muchísimas vacantes (en Tucumán el 32% de los cargos federales no tiene titular), en la provincia la situación también debería ser una preocupación para las autoridades. Uno de los problemas es que muchas veces se demoran las designaciones por cuestiones políticas ya que los postulantes deben pasar filtros tanto en los poderes legislativos como ejecutivos. Sin embargo, eso no debería obstaculizar la cobertura de vacantes. Cuantos más juezas y jueces intervengan en los procesos judiciales, más rápidas serán las resoluciones que exigen los ciudadanos. Creemos firmemente que cubrir esas más de 100 vacantes que tiene la Justicia tucumana debería ser uno de los primeros puntos a resolver por el próximo gobierno