Bombazo: Gales goleó a Australia y la dejó casi eliminada del Mundial

Después de la sorpresiva derrota ante Fiji (contra el que no perdía hacía casi 70 años), a Australia le quedaba una sola oportunidad concreta para seguir con chances de clasificarse a cuartos de final del Mundial de Francia: ganarle a Gales en Lyon. Bueno, no sólo no lo logró, sino que no estuvo ni cerca de hacerlo y en cambio se llevó una goleada (40-6) que la dejó prácticamente eliminada en la fase de grupos, un escenario inédito en su foja mundialista. Y Gales, por su parte, no sólo aseguró su lugar entre los ocho mejores, sino que sería rival de Los Pumas en cuartos de final, siempre y cuando los dirigidos por Michael Cheika derroten a Chile y a Japón.