Víctor Valle: ¿cómo piensa el hombre más importante de Google Argentina?

Creo que es fundamental priorizar y tener disciplina para darle a cada espacio vital la atención que se merece. Encontrar el balance no es fácil pero es posible. Para mí la familia es lo más importante e intento organizar mis actividades para estar lo más presente posible con mi mujer y mis hijos, con la familia extendida, con mis amigos y también con otras actividades en las que puedo contribuir a la sociedad en ámbitos no empresariales. Y también soy consciente de la importancia de hacer actividad física para cuidar la salud. Veo al trabajo como un medio para un fin: me permite colaborar con otros para contribuir a la sociedad, proveer sustento para mi familia y trascender como persona.