Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela: ¿ella se enteró por televisión?

“Su esposa forma parte del Bailando, ¿esto es algo que lo incomoda?”, quiso saber respetuosamente la periodista. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. De modo calmado e igualmente respetuoso, Moyano contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde”. Luego de unos segundos, sin que nadie supiera cómo continuar la charla, agregó: “Nada más para agregar”, dando por zanjado el asunto.