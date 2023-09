Expectativas por una asamblea de UTA que definirá si habrá paro de ómnibus mañana

Entre otros argumentos, en Fatap afirman que “habiendo una inflación que supera el 100%, al transporte del interior le han recortado el giro de fondos en un 32%, mientras que al AMBA se los incrementaron un 46%”. Por ese motivo, aseguran que “la estructura de costos no soporta más, y las autoridades lo saben. Si no ¿por qué dan incrementos en el AMBA y no a nosotros?”, consigna el la entidad empresaria.