San Martín de Tucumán y Güemes son los equipos de mejor producción de la zona A, si se toman los últimos cinco juegos

Justamente, San Martín recibirá a su escolta si se toman los mismos parámetros. De 15 unidades, Güemes cosechó 10. Le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, All Boys y Nueva Chicago; empató contra Almirante Brown y cayó contra Defensores de Belgrano. “Están muy bien. Ganaron los últimos tres partidos y no recibieron goles, por eso no debemos relajarnos. Creo que si logramos el rendimiento que tuvimos el los segundos tiempos contra Gimnasia y Patronato, somos un equipo difícil y podemos lograr el resultado que queremos”, sentenció el DT, quien debe definir quién reemplazará al expulsado Nahuel Brunet; aunque esa no sería la única modificación respecto al último juego en Paraná.