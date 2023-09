Messi: “Me sigue gustando jugar a la pelota, pero quería disfrutar”

“Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo”, analizó “Leo”, que también dejó un palito para los dirigentes: “fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno”, deslizó.