Tristeza por la muerte de Huguito Flores: cuál era el motivo de su viaje y por qué se había casado hace pocos días

Huguito Flores viajaba a Buenos Aires donde tenía previsto algunos shows

El artista se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, ya que tenía programada una serie de actuaciones para este 21 de septiembre, con motivo del Día de la Primavera. Incluso, horas antes había compartido un video a través de sus redes sociales en las que invitaba a todos sus seguidores a acompañarlo en un próximo show que tendría lugar en un local bailable de la zona de José C. Paz. Además, desde la producción habían detallado que no sólo esa, sino que varias actuaciones tenía previstas para esta particular jornada en la provincia.