Video: tenso cruce entre Macri y un periodista que le preguntó por la deuda con el FMI

Cuando llegaron a la vereda del lugar en el que entrevistaron al ex jefe de Estado la policía se sumó a su protección. Macri se fue a salvo de las preguntas de Sánchez, pero tuvo que intervenir el derrotado Luis Juez para que las autoridades no se lo lleven detenido. "No hace falta, tranquilo, no hace falta. Tiene todo el derecho del mundo a preguntar", dijo Juez a la policía.