Tras despedir a Guillermo Barros Schelotto, Paraguay tendrá otro técnico argentino

“Estaba muy ajeno a los seleccionadores, a mí me gusta mucho el día a día, creo que los cuerpos técnicos en ese día a día sacamos ventaja con los futbolistas, los compromisos, las ideas, el seleccionado no tiene todo eso. Viene, llegan el martes, el miércoles parás el equipo y el jueves a la cancha por los puntos. Es como si fuese otra profesión”, dijo el flamante DT de Paraguay. “Que se me nombre, para mí es un orgullo muy grande. Puedo dirigir cualquier cosa. Al Titanic puedo dirigir”, agregó.

De esta manera, Garnero será el séptimo entrenador argentino en las Eliminatorias sudamericanas y se suma a Eduardo Berizzo (Chile), Néstor Lorenzo (Colombia), Gustavo Costas (Bolivia), Fernando Batista (Venezuela), Marcelo Bielsa (Uruguay) y Lionel Scaloni (Argentina).

Su primer compromiso, será nada menos que ante la Argentina de Lionel Messi y compañía. Ese duelo se disputará el próximo jueves 12 de octubre, en el “Más Monumental”.

El jueves será su presentación y el viernes será el día en el que Garnero entregará la lista de convocados para enfrentar a la “albiceleste”.