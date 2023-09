El detalle que opacó la victoria en la Copa Davis

“Argentina jugó 100 años la Copa Davis y la ganamos una vez. Tuve el privilegio de ser el capitán de ese equipo, ese equipo de leones. Este fin de semana me hubiese gustado que me inviten a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario”, publicó Daniel Orsanic. Él fue quien comandó a Argentina durante ese 2016 para ganar la Ensaladera de Plata, el trofeo por equipo más codiciado del tenis. Tras las finales de 1981, 2006, 2008 y 2011 fue Orsanic el único que le encontró la vuelta y lograr lo que nadie había podido hacer. Motivos para expresarse así tiene entonces.