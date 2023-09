Arranca la Champions League: qué argentinos la jugarán

La edición 2023-24 de la Champions League no será una más. Por primera vez en 20 años, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, probablemente las dos figuras más importantes del fútbol mundial en la última década, no estarán presentes. Pero eso no le quita atractivo al certamen continental, que tendrá la presencia de 25 jugadores argentinos.