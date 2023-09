Cartas de lectores: Fray Bartolomé de las Casas

El ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni fue noticia estos días porque asumió como directivo en un nuevo organismo del Vaticano: “El Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas”. El mismo estará integrado por personas de distintos países, para dedicarse a la formación de juristas en materia de “Derechos Sociales”, migración y colonialismo, y entre ellos estará el ex juez. Y me vino a la memoria que, no hace mucho tiempo, leí la obra titulada “Historia universal de la infamia”, de Jorge Luis Borges, y cuya primera página comienza así: “En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros, que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor oriental D. Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental D. Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la guerra de Secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus Pardos y Morenos en el Cerrito, el moreno que asesinó Martín Fierro, la deplorable rumba El Manisero, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete del papaloi, la habanera madre del tango y el candombe”. Una de las mejores páginas literarias que leí en mi vida. ¡Magnífica, genial! El mismo Borges aseguró, en su momento, que el volumen adolecía del exceso de barroquismo propio de quienes desean incluir demasiado. Pues bien, yo me pregunto ahora: ¿Qué verosimilitud le cabía a lo que planteaba en su libro a nuestro Shakespeare argentino? Me despertó curiosidad y por eso buceé en la historia para ver si coincidía la misma con la descripción que allá por 1935 hizo el gran escritor. Yo presuponía que el relato era de mucha ficción borgiana. Para mi sorpresa, encontré en la bibliografía que, efectivamente, Fray Bartolomé de las Casas había sido un encomendero, filósofo, teólogo y fraile español del siglo XVI, venido a estas tierras con Colón, y que se hizo famoso por ser protector de los indios. Pero en 1515 él pidió ante el rey español por los derechos de los nativos, defendiendo el uso de esclavos africanos y que se llevaran estos a las Indias Occidentales para sustituir a los indios en los trabajos más duros. Sin embargo, en el último tercio de su vida consta que se arrepintió, y condenó también esta esclavitud por: “Ser tan injusto el cautiverio de negros como el de indios”. Tuvo la capacidad de retractarse, y por ello el Instituto del Vaticano llevará su nombre. Hoy Eugenio Zaffaroni va a integrar dicho Organismo Internacional. Pues bien, así como el P. Bartolomé de las Casas reconoció su grave error (hace 500 años) y ello le permitió reivindicarse con la historia, hago votos por que el ex juez tenga a bien la oportunidad de retractarse y aggiornarse, así como en un giro borgiano, y corrija su equivocada teoría del “garantismo” (o abolicionismo de la ley penal) cuyos efectos graves los pagamos a diario con vidas en Argentina. La sociedad toda está reclamando el derecho a vivir en paz y encarcelados los delincuentes, el derecho a circular por la patria libremente sin temores, el poder descansar tranquilos en nuestros hogares y poder trabajar sin el peligro latente y constante. La república solo saldrá adelante con institucionalidad, el respeto por la Ley y por el Código Penal, y así lo piden los ciudadanos y habitantes de esta bendita tierra: a gritos y llantos.