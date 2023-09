Reclamo en la ruta 315: vecinos de los barrios Alto el Cevil dicen que una obra impide el acceso a los vecindarios

Otro vecino, el arquitecto Pablo Arias, dijo que entre los dos barrios hay aproximadamente 600 familias. “El tema de ingreso y egreso hacia ambos barrios, que es una sola entrada, es caótico ya de por sí en la vida diaria por la cantidad de gente que vive en los barrios, y en los horarios picos sobre todo a la mañana, al mediodía y a la tarde, a veces estamos más de diez minutos parados en la salida para poder cruzar hacia la ruta. Si a eso le sumamos el ingreso y egreso de los camiones que salen y entran de la fábrica va a ser totalmente imposible. Además, es el cruce de una ruta provincial, la cual no puede ser semaforizada salvo que lo habilite Vialidad de la provincia, es decir que hay que cumplir ciertos requisitos y ciertas normativas que esta gente no está cumpliendo”. Alegrucci dijo que no hay ningún tipo de plano real y “tampoco hay un plan de impacto ambiental presentado”.