Conquistó la pasarela con la certeza de la danza

“Haber ganado me dio seguridad y he decidido que este es mi camino. Descubrí que el mundo de la moda me interesa mucho y quiero desarrollarme profesionalmente. Conocí diseñadores de otros países, pude ver perspectivas y posibilidades, y significó un intercambio cultural muy interesante con las colegas -relata-. Cuando me dieron el trofeo me emocioné hasta el llanto, y estoy muy agradecida por esta oportunidad, que me desbordó. Yo había ido sólo por la experiencia. Ahora tengo expectativas altas; estoy abierta a cualquier propuesta y me emociona. También empecé a pensar en la posibilidad de especializarme en periodismo de moda”, se ilusiona.