El ex fiscal Albaca seguirá cumpliendo su condena en el penal de Villa Urquiza

Además aseguró que el domicilio al que Albaca había solicitado ser trasladado funciona como estudio jurídico, por lo que las condiciones de detención no eran las correctas. Y finalmente analizó con jurisprudencia que el hecho de tener 71 años no habilitaba de manera automática al beneficio de la domiciliaria. A ello se adhirió la representante de la querella. Incluso la hija de Paulina afirmó que no le parecía justo ese beneficio y que ella quería que la Justicia prevaleciera. “La gravedad de sus acciones no deben ser minimizadas”, afirmó.