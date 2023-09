El duro descargo de “Coscu” contra Nicki Nicole, Lali Espósito, María Becerra y La Joaqui

“Coscu” apuntó duramente contra Nicki Nicole

Primero, arremetió contra Nicki. "Me cruce a Nicki Nicole, después de eso y cuando había dicho que el tema me gustaba, pero no me gustaba lo de la ardillita, también se enojó, estaba enojada, no me quiso ni saludar, después me saludó medio de forma forzada pero esto no termina acá”, comenzó diciendo streamer argentino.