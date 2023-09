Cuál es la clave para regular nuestro metabolismo y bajar de peso

En definitiva, la Dra. Llacuna explica que no dormir engorda porque eleva la grelina y baja la leptina, lo cual hace que comamos más y no nos sintamos saciados. Además, no dormir eleva el cortisol, lo que nos produce inflamación, hace que almacenemos más grasa y que nos cueste quemar la que ya tenemos almacenada. Y si el dormir mal se convierte en algo habitual, veremos cómo nuestro metabolismo cada vez es más lento, de forma que engordaremos más comiendo lo mismo de siempre.