Los saqueos estuvieron en los ojos de distintas artes

No hay artista que no sea de su tiempo, es verdad, pero ello no quiere decir que refleje la realidad o que dé cuenta de ella directamente; una extensa lista de mediaciones e intermediaciones se plantean entre las obras que separan el arte de lo que lo rodea. Todo parece más claro con las afirmaciones del fotógrafo Eduardo Longoni cuando aseguró que “no hay nada más subjetivo que la fotografía” y que “la mirada del fotógrafo no podrá ser reemplazada”.