Les autorizaron la semana en la Normal, “pero con restricciones”

Por último, expresó su malestar por la suspensión de la semana estudiantil. “El centro de estudiantes encara con anticipación todos los trámites en Bomberos y Defensa Civil y, a último momento, estos les avisaron que no se iba dar. Por supuesto, eso molesta al estudiantado, y a mí también, porque están sentenciando que los estudiantes de aquí son los que están generando todo esto. Y no es así. No son los estudiantes de esta escuela Normal. Por eso manifestaron su malestar”, explicó. “Pero el Ministerio de Educación nunca dijo nada sobre la suspensión”, aclaró. Es una imprecisión que no debería haber sucedido. Bomberos y Defensa Civil decían que no iban a autorizar y decían que ‘los de arriba no están autorizando’. Nosotros decimos que digan quiénes son ‘los de arriba’. Vinieron autoridades ministeriales a hablar con el centro de estudiantes. Nosotros sí creemos que se puede autorizar la semana. Lo que hay que agilizar y ser mucho más eficientes es en encontrar a los responsables de todo esto. Es una tarea más que perentoria para que podamos volver a alguna normalidad”.