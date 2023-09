Polémica por Uber: TaxiAr, la única aplicación legal en la provincia

Entonces, la diferencia principal entre TaxiAr y Uber o Cabify es que la primera no es técnicamente una plataforma electrónica, sino una empresa de radiotaxi, con un espacio físico en Tucumán, y que cumple con las regulaciones municipales, que utiliza una aplicación móvil para conectar a los taxistas con los usuarios. Por su parte, tanto Uber como Cabify son plataformas que no están registradas ni en Afip ni en Rentas, ni tienen oficinas en la provincia (ni siquiera en el país), y por eso no tienen una legislación.