Choferes de Uber, dispuestos a aceptar una ley para el sector

El autor del proyecto de ley que establecía la derogación de la Ley 9352 (Regulación del Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas), el legislador Armando Cortalezzi, explicó por qué es adecuado que las plataformas como Uber y Cabify no puedan funcionar en la provincia sin un marco regulatorio claro. “Ningún servicio público puede trabajar sin que el Estado lo controle. El gran problema que tenemos con Uber es la inseguridad que ocasiona un servicio que nadie controla. Es un servicio ilegal: no están registrados, no pagan licencia como los taxis, nadie los puede controlar, no se pueden hacer reclamos”, sostuvo el legislador, en diálogo con LG Play.