Qué significado oculto esconde nuestro nombre, según la Numerología

Aquí se destaca la abnegación y la compasión. En esta frecuencia, el amor lo abarca todo, ejecutando un servicio permanente. Viene a compartir su saber con el universo. Su recorrido existencial lo ha llevado a buscar un cierre de su totalidad, invitando a este número a llevar a cabo limpiezas de cualquier cosa que ya no le sea útil. Debe alivianarse para no cargar con lo que no le corresponda.