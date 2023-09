Sociedad Rural: las "chaqueñadas" de Lázaro Caballero abren la Expo Tucumán

“Nosotros no creo que vayamos a cambiar. Somos muy de defender lo nuestro; no voy a buscar otros mundos, en mi caso no se dará es situación”, respondió cuando LA GACETA le preguntó sobre la fusión con el género romántico que hicieron otros jóvenes como Los Nocheros o la misma Soledad Pastorutti, quien se acercó al pop en sus últimos trabajos. “Defendemos al gaucho como expresión genuina de la identidad. Y cantarle y ser gaucho no es usar el sombrero y la bombacha todos los días -agregó-. Nos sentimos contentos de que de a poco vayamos trayendo de vuelta a la juventud al folclore. Desde la chaqueñada y nuestros pagos”.