Se suman voces del oficialismo para pedir que se elimine el pago de Ganancias "antes de las elecciones"

“Gran parte de la militancia peronista había querido también dar un mensaje de descontento, y los aparatos no se movieron en su plenitud, no sólo en Tucumán, sino en todo el país. Necesitamos que Massa llegue no sólo al ballotage, sino que sea presidente, con el respaldo de todo el peronismo. Estos consensos creo que se han logrado después de las PASO; hemos escuchado a cada uno de los distintos sectores que consideramos que nos había dado un mensaje en las urnas, y estamos tratando de amalgamar todo eso para trabajar con el aparato a pleno, repetir la elección de junio, y meter a Sergio Massa en el balotaje”, consignó Romano.