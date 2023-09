¿Cómo se encuentra el sistema previsional?

De acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Latinoamérica el 45% de los mayores de 50 no tienen capacidad de ahorro y el 33% no tiene conocimientos sobre educación financiera. “La jubilación ya no va a financiar mi retiro con lo que debemos planificarlo con mucho tiempo de anticipación”, expresó Falcone. “Nadie dice cuánto se puede ahorrar, pero lo que no podemos es no tener información”.