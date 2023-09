Ante un rival contundente, Los Pumas cayeron en el debut del Mundial de Rugby frente a Inglaterra

15:22 hs

Los Pumas saldrán con esta formación

ARGENTINA: Thomas Gallo, Julián Montoya (c) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Head coach: Michael Cheika.



INGLATERRA: Ellis Genge, Jamie George y Dan Cole; Maro Itoje y Ollie Chessum; Courtney Lawes (c), Tom Curry y Ben Earl; Alex Mitchell y George Ford; Elliot Daly, Manu Tuilagi, Joe Marchant y Jonny May; Freddie Steward. Head coach: Steve Borthwick.



Árbitro: Mathieu Raynal (Francia).

Estadio: Velódromo (Marsella).

Por TV: Canal 10, TV Público y ESPN.