El testimonio que complica al principal acusado por el crimen del empresario descuartizado: “Necesito que vayas al campo”

Asimismo, indicó que estuvo desde las 20 hasta la medianoche en General Rodríguez junto a Pilepich. ”Me pide el teléfono y lo pone en modo avión. Me dice ‘después te cuento’. No me sorprendió el pedido, ya que nada solía ser ‘muy normal’ en la vida de Maximiliano”, dijo en su declaración. “No maté a nadie. No vi a nadie matar a ninguna persona. No planifiqué ninguna muerte. No tenía ninguna deuda con Pérez Algaba”, se defendió Gil.