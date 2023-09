La muerte de Silvina Luna: la triste despedida de su mejor amiga y una desgarradora carta

“Deseo que puedas mirarme a los ojos, porque ahí estoy y ahí me vas a encontrar, siendo una peregrina que avanza pisando fuerte, en continua metamorfosis, amando, entregándose a la vida, en este viaje eterno en el que, con profunda emoción puedo gritar: ahora soy. Ho me gustaría que me tomes de la mano, porque inicio una nueva etapa, un cambio de piel, Voy a dar un gran salto de fe, por amor a mí, a un nuevo desafío en esta aventura de vivir y sanar. Este viaje recién arranca, cierro los ojos, respiro profundo y vuelvo a empezar”, espresó la modelo en su libro.