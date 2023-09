Subastan el juego de té con el que “Yiya” Murano envenenó a sus amigas: cuánto dinero ofrecieron

Recordando los crímenes que cometió su madre, Martín Murano también aseguró que casi es una víctima más de su madre: “Cuando yo tenía 10 años, Yiya compró una torta para llevar, supuestamente, a una cena y la dejó sobre la cocina. Yo de chico era gordito. Ella dejó abierta la torta, la desenvolvió. Yo me corté un pedazo. Yiya vio todo y cuando la fui a llevar a la boca me la sacó de la mano y la tiró por el incinerador. En ese momento, yo era muy chico, no me di cuenta por qué hizo eso. Años más tarde, deduciéndolo, me doy cuenta de que me había querido matar porque uno de los amantes de ella me lo confirmó”.