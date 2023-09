Sergio Massa anunció que si llega a la presidencia eliminará el Impuesto a las Ganancias

Además adelantó que eliminaría el Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores, en caso de resultar electo presidente. “Un laburante, por ahora paga Ganancias, y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio Macri), porque ya lo vengo planteando y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias”, remarcó.