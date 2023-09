En Tucumán, se realizará una conferencia sobre inteligencia artificial en la educación

Fundación Federalismo y Libertad (FyL) es uno de los think tank más destacados de la región según el ¨Global Go To Think Tank Index” elaborado por el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania. Fundado en noviembre de 2012 en Tucumán (Argentina), FyL promueve en la opinión pública principios y valores tendientes a fortalecer una democracia abierta, un sistema republicano sólido y un estado moderno como claves para vigorizar al sector privado y procurar el desarrollo social. Esto lo realiza a través de un área de formación, dos centros de investigación y un programa de eventos con actividades permanentes desarrolladas en distintas ciudades de Argentina, gracias al apoyo de empresas socias, donantes individuales y fondos internacionales. En años más recientes, FyL ha expandido sus programas por distintas ciudades de América Latina y Estados Unidos.