Martín Demichelis se juntó a cenar con los jugadores de River: ¿cuál fue el motivo de la reunión?

“La solución no puede llegar siempre desde los cambios. Me preocupa el mecanismo y el funcionamiento del equipo, que hoy no me gustó nada”, sentenció Demichelis, con una mueca de bronca por el resultados y por algunos rendimientos individuales de su equipo. “No es el primer partido que no somos nosotros de visitante. Volvimos a no sacar tres puntos de visitante y a no ser nosotros”, continuó. Esa falta de identidad se tradujo en las estadísticas: debió pasar más de una hora del partido con Vélez para que River acertara al arco rival. Fue a los 17 minutos del segundo tiempo, y gracias a un remate de Barco. “Chila” Gómez despejó la pelota al córner con una gran atajada.