Amenazas de bomba en escuelas: estudiantes alzan su voz y exigen soluciones y diálogo

El diálogo es un elemento crucial para abordar esta problemática, según Minahk. "La falta de diálogo se da entre las autoridades; a nosotros no nos dijeron nada de la amenaza. No se dijo nada, no se habló", lamentó, enfatizando que los estudiantes son las principales víctimas de estas amenazas y que a menudo se les señala injustamente como responsables de querer evitar las clases.