Atlético Tucumán: las claves de Marchiori, el arquero récord de perfil bajo

“La verdad es que no me estoy fijando en lo del récord. Al otro día del partido contra Central me enteré que había superado a alguien. Yo busco aportar lo mío para que el equipo gane y si no podemos conseguir los tres puntos termino con una sensación amarga”, respondió el ex Gimnasia de Mendoza, dejando en claro que pone lo colectivo por encima de lo individual.