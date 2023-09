Entre llanto desconsolado e insultos, Pamela Sosa fue a increpar a Aníbal Lotocki en su casa

Silvina Luna era, según contó a la prensa, la persona que la defendía y tranquilizaba en sus momentos de mayor enojo. “Veníamos hace cinco años peleando a la par. Ella era la que me daba la palmadita y me decía ‘Pame, tranquila, vamos para adelante, vamos a luchar’. No puedo creer que esté muerta”, dijo Sosa en medio de su crisis.