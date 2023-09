Milei disparó contra Melconian: “Yo debato con candidatos a presidente”

"Cuando el Banco Central se pone a molestar con la oferta monetaria lo único que puede hacer es daño, porque no existe la oferta óptima de dinero, porque eso está determinado por la demanda. Por lo tanto ustedes no necesitan tener un Banco Central. De hecho el dinero es un evento privado que los Estados se apropiaron para estafarnos a todos. ¿Y ustedes le van a festejar a los chorros de los políticos que les metan la mano en el bolsillo con el impuesto inflacionario? Raro... Yo no", exclamó.