Cartas de lectores: terminar con las amenazas

Hay que terminar con estas amenazas de bomba en los establecimientos educativos. Esto ha sobrepasado el límite de la tolerancia, rozando los zócalos de la estupidez. Que no se transforme en una oportunidad en tiempos de elecciones para que algún grupo de inescrupulosos con intereses políticos provoque más caos y genere mayor desconcierto en esta sociedad tan golpeada por la crisis económica e intente demostrar la ineficacia de los que nos gobiernan y así sacar algún rédito (lamentable). Es enorme el daño que le generan a la educación justo cuando estamos en tiempo de exámenes, es difícil recuperar todo lo perdido a pesar de que la docencia tucumana haga enormes esfuerzos para llegar en mejores condiciones a diciembre. El dinero que invierten todos los padres (transporte, uniformes, material didáctico, libros, fotocopias, clases virtuales), si se sigue con estas amenazas telefónicas y virtuales se corre el riesgo de que toda esta inversión se pierda (triste). Tampoco hay que olvidar el enorme esfuerzo del personal policial, municipal, de Bomberos, etc., para atender estas denuncias, pudiendo en ese tiempo que se pierde dedicarse a estar atentos a situaciones reales que pongan en peligro a la ciudadanía. El caos vehicular, la contaminación ambiental, el combustible que se gasta sin necesidad ponen en riesgo a la precaria economía de los tucumanos. Se me ocurre que una vez inspeccionados los establecimientos educativos y cerciorándose de que no hay peligro, se debe disponer una guardia policial o privada a cuidar los colegios, cerrarlos para que nadie entre o salga en horarios nocturnos; con esto ya no hay excusa de seguir con estos delitos penales, sancionar a los culpables de estas llamadas e incluir a los padres a realizar tareas comunitarias o pagar multas u otras sanciones ejemplificadoras para que esto no se repita nunca más. Las únicas bombas que hay en Tucumán son “La Bomba Tucumana” (Gladys). “La bomba ‘i Lules” (donde nació “Palito” Ortega) y la bomba de papa.