Elecciones 2023: Beatriz Ávila dice que hubo “irregularidades” en San Miguel de Tucumán

“No siento que el electorado me haya dado la espalda. Para mí no es un fracaso. Cuando entramos a la política sabemos que podemos ganar o perder y desde el lugar que me toque seguiré trabajando”, dijo la legisladora en diálogo con LGplay. Y remarcó que la actual gestión de Germán Alfaro será recordada “por muchísimas obras” y porque en Tucumán significó “un antes y un después”.