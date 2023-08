Romero: “Los taxis no entienden que no tienen un buen servicio”

De todas formas, criticó también al sector de taxis, señalando que hay falta de autocrítica. “No entienden que no tienen un buen servicio, se enojen o no se enojen. Los choferes no cuidan las formas, hay una ineficiencia en cuanto a la prestación del servicio en ese aspecto, y la gente va optando por otras opciones. Se va generando una mentalidad de cambiar la forma del transporte”, argumentó. Y también deslizó que “muchos taxistas, por no decir la mayoría, tienen la aplicación Uber”.