Roberto Sánchez: “Tucumán parece no tener gobierno”

“Es inconcebible que no puedan desactivar la epidemia de amenazas de bomba que están alterando la paz social y la vida de miles de tucumanos. Los colectivos restringen su circulación y las autoridades miran para otro lado como si eso no afectara a los que menos tienen. A los trabajadores de la sanidad les mienten con la Carrera Sanitaria que hoy es letra muerta. No se puede pensar solo en cómo ganar elecciones, hay que tomar decisiones y ocuparse de la gente que la está pasando mal”, insistió.