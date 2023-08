¿Por qué Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no encuentran casa en Miami?

El comunicador hizo énfasis en que el futbolista “no está contento” con el sitio donde se hospeda. “Él no quiere ni siquiera subir a un ascensor de la Torre Porsche y que alguien le diga ‘Ay, Messi’. No quiere nada, está harto. Quiere que en su casa, cuando llegue, no le hable nadie que no sea su familia”, indicó.