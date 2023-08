Anulan varios procesamientos en el caso conocido como “Gestapo”

La Cámara Federal anuló ayer todos los procesamientos dictados contra ex funcionarios de Juntos por el Cambio y ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el caso conocido como “Gestapo”, acusados de haber coordinado con empresarios el armado de causas judiciales para avanzar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, ex referente de la Uocra platense.