Preocupación en las escuelas de Tucumán: ¿qué nos quieren decir las amenazas de bomba?

Como mamá de cuatro niños y una niña en pleno proceso de escolarización, como profesora en ciencias de la educación y vinculada al ámbito judicial, intentaba pensar acerca del significado de las amenazas de bomba masivas en las escuelas. Me encuentro con que, si bien en esta provincia se dio como un juego que desafiaba los límites de la convivencia escolar y el respeto a las instituciones y al prójimo, en San Isidro un menor de edad amenazó 14 escuelas y su domicilio fue allanado; tenía en sus manos cuatro armas, fue privado de libertad. Luego fue liberado, pero no podrá vivir con sus padres "porque no ejercieron la debida tutela" y porque las 14 instituciones que amenazó quedan cerca de la vivienda familiar. ¿Cosa de chicos? ¿Bromas de adolescentes?