Una influencer fue atacada por un tiburón y le amputaron una pierna: “Tuve que arrancarle los ojos”

“No entiendo como lo hice”, reconoce Addison que lleva una vida normal con una protesis que le permitió seguir con sus actividades cotidianas. “Una vez que pasaste por algo así, no das nada por sentado. Lo que tenés que saber es que una vez que entras al océano, ese no es tu territorio. El tiburón estaba siguiendo sus instintos. Sí, es un bajón que me haya elegido para morderme, pero puede suceder”, concluyó.