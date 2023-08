Quiénes fueron los famosos que participaron de la carrera de la maratón de Buenos Aires

Las historias de Rosselló también reflejaron un poco de lo que fue la maratón. “Acá estamos amigos. Son las 7 de la mañana y no estamos volviendo de bailar. Miren la cantidad de gente”, dijo Grego mostrando la multitud que se preparaba para correr. Al finalizar el recorrido, el influencer lo celebró: “21 kilómetros adentro. ¡Vamos! Dos horitas… Nunca pensé que me iba a poner tan contento esto. Cambio de vida total. Estoy muy, pero muy feliz, gracias a todos los que me hicieron el aguante”.