“El mejor proceso de transformación implica aceptar lo que somos”

- El pasado nos condiciona y activa en cada uno de nosotros modos de operar en el mundo. Quiero decir, somos las herramientas, los dolores, los duelos, los sentires y los recursos que pudimos forjar en nuestra vida. Y también somos las carencias y las ausencias de nuestros padres y ancestros; como todo lo que pudimos hacer o no hacer con ello. Estar en paz con el pasado es decirle “sí a todo”. “Sí a todo” no significa estar de acuerdo con el pasado, incluir lo que pasó y lo que me pasó con lo que pasó. Queremos cambiar lo que ya pasó. La verdad es que esto atraviesa todo nuestro ser, y sucede. El mejor proceso de transformación personal implica la aceptación de lo que somos hoy mismo, con todas sus consecuencias. Autocuración es completarse a sí mismo pero, ¿con qué? Con uno mismo, y no con el que deseo ser. Cuando bajamos la cabeza humildemente a nuestra realidad, a nuestros ancestros y a sus elecciones, a nuestras fealdades y a nuestras deformidades; la posibilidad de cambio aparece y la fuerza se hace presente.